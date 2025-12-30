-3.9 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Rahovec, mbahet mbledhja e fundit e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara

By admin

Komiteti Konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizuara në Rahovec ka zhvilluar mbledhjen e fundit për vitin 2025, nën udhëheqjen e kryesueses Samra Kërqagu.

“Qëllimi i komitetit është të sigurojë që politikat dhe vendimet që merren në nivel lokal dhe qendror të jenë të përshtatshme dhe përfshirëse për personat me aftësi të kufizuara, duke promovuar barazinë dhe përfshirjen sociale. Kjo mund të përfshijë çështjet si: Socializimi, arsimimi, punësimi, qasja në shërbime dhe përmirësimi i legjislacionit ekzistues për të garantuar të drejtat e kësaj kategorie”, thuhet në njoftimin e komunës.

Rendi i ditës përfshiu shqyrtimin dhe aprovimin e procesverbalit të mbledhjes së kaluar, përgatitjen e Planit të Punës për vitin 2026, si edhe diskutimin e çështjeve të ndryshme që prekin këtë kategori qytetarësh./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s’arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)
Next article
I ndërtohet shtëpia nënës së dëshmorit të kombit, Avni Buçaj

Më Shumë

Lajme

Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s’arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)

Një fëmijë i moshës 1 vjeçare e ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu një shtëpi sot në Prizren.   Rreth ngjarjes tragjike...
Fokus

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Dubravë të Suharekës. Siç edhe bëhet e ditur në raportin e Policisë, ankuesi ka...

Nga lufta në politikë – Sozia e Adem Jasharit në garë për deputet

Aktakuzë ndaj një doganieri në Vërmicë, e kaloi kamionin e ngarkuar pa e kontrolluar

Ndërron jetë në moshën 91 vjeçare Brigitte Bardot, simboli seksi i viteve 1960

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në pikën kufitare të Vërmicës, i futi 500 lekë ryshfet në dokumente

Incidenti në Suharekë: Votën e fotografoi dhe e postoi në rrjete sociale, intervistohet nga policia

Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nesër mban takimin e dytë publik

100 aksidente veç të hënën në Kosovë

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

Pjesëmarrje e ulët në votime në orët e para në Prizren

Nis numërimi i votave të kandidatëve për deputetë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne