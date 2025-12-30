Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?

Një shtëpi është përfshirë nga zjarri paraditen e sotme në Prizren. Për pasojë një fëmijë 1-vjeç vdiq, derisa tre të tjerë u dërguan për trajtim mjekësor.
Në një shtëpi paraditen e së martës ndodhi një tragjedi.
Ajo u përfshi nga flakët e tëra.
Brenda asaj shtëpie në Prizren ishin nëna bashkë me tre fëmijë.
Një nga ta, foshnje 1-vjeçare mbeti brenda ku edhe vdiq si pasojë e thithjes së tymit.
Policia konfirmoi rastin, duke thënë se dyshimet e para janë se shkaktar ishin pajisjet shtëpiake.
Tre fëmijët tjerë morën trajtim në Emergjencën e qytetit.
E një nga dëshmitarët e rastit tha se nuk arritën ta largojnë fëmijën që vdiq.
Gjatë ditës në vendngjarje u panë edhe ekipe të KEDS-it.
Tëvë1 ka pyetur edhe këtë kompani lidhur me rastin, por që nuk kanë kthyer përgjigje.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren