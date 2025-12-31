Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

KEDS ka bërë të ditur se për festën e ndërrimit të vitit 2025-2026 janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme nga aspekti organizativ, teknik dhe logjistik për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike, pavarësisht rritjes së konsumit.
I kontaktuar nga Klankosova.tv, KEDS njoftoi se afro 500 punëtorë do të jenë të angazhuar në terren dhe shërbime të tjera, për të intervenuar menjëherë në rast të ndonjë avarie.
“Janë bërë të gjitha përgatitjet paraprake në mënyrë që natën e ndërrimit të vitit të ketë furnizim stabil me energji elektrike, përkundër ngarkesës së lartë në rrjet, e cila këtë vit është në nivele të papara krahasuar me vitet e kaluara”, thanë nga KEDS.
Sipas kësaj korporate, vendet që mund të përballen me vështirësi më të mëdha janë Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Shtimja, Xërxa, Malisheva, Suhareka dhe Lipjani, për shkak të kapaciteteve të limituara të transmisionit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren