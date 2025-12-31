-3.5 C
Prizren
E mërkurë, 31 Dhjetor, 2025
Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

By admin

Më 31 dhjetor, nga ora 22:00 deri në 00:00, Kalaja e Prizrenit do të jetë e hapur për qytetarët që duan të shijojnë fishekzjarrët nga platforma panoramike ballore.

Qasja bëhet në këmbë nga Shatërvani.

Do të përdoret vetëm platforma panoramike ballore, ndërsa hapësirat e tjera të Kalasë nuk lejohen.

Menaxheri Veron Tara njofton se ndalohet sjellja dhe përdorimi i mjeteve piroteknike dhe u bën thirrje qytetarëve për kujdes dhe siguri gjatë rrugëtimit./radiodukagjini/

