-2 C
Prizren
E enjte, 1 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Prizren: Nëntë persona lëndohen nga fishekzjarret, një fëmijë humb gishtin

By admin

Përdorimi i mjeteve piroteknike në shumë raste bëhet në mënyrë të pakontrolluar, sidomos gjatë festës së Vitit të Ri.

Nëntë persona pësuan lëndime si pasojë e fishekzjarreve.

E në mesin e tyre, një fëmijë e ka humbur gishtin.

Kjo u bë e ditur për Klan Kosova nga Spitali i Prizrenit.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj viziton Policinë, Zjarrfikësit dhe Urgjencën në natën e ndërrimit të moteve
Next article
Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Më Shumë

Fokus

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Një burrë është gjetur pa shenja jete të martën në Restelicë të Dragashit. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti u iniciua si “Hetim i...
Fokus

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

UD ministri në detyrë i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka thënë se projekti i rrugës Prizren–Tetovë po bëhet realitet. Ai në Facebook ka publikuar një video...

LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

Si janë përdorur fetë nga burrat kundër grave

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Kryetari i Prizrenit paraqet raportin vjetor të punës para qytetarëve

Fatmir Limaj nuk e ‘çan’ rrethimin as në Malishevë, VV-ja del e para

Rahoveci do të ketë stadium modern me 6,523 ulëse

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Rezultatet preliminare – a bëhet Duda Balje deputete?

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Arben Gega: Suhareka, degë e vetme e PDK-së me rritje të votës në nivel vendi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne