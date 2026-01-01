-2 C
Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se sot të kemi mot të vranët.

Temperaturat minimale do të jenë deri në -9 gradë Celsius

“Mot i vranët .Temperaturat minimale:  -9 deri -6°C. Temperaturat maksimale: 1-3°C. Era: nga juglindja 1-11m/s”, thuhet në njoftimin e IHKM-së.

