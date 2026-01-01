-2.4 C
Prizren
E enjte, 1 Janar, 2026
type here...

Lajme

Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

By admin

Prizreni u mbush me qytetarë në ditën pas natës së Vitit të Ri. Meqë dita pasuese ishte pushim zyrtar, qytetarët shfrytëzuan rastin për të kaluar kohë jashtë, duke përfituar edhe nga moti i mirë.

Shumë prizrenas u drejtuan drejt qendrës simbolike të qytetit, Shadërvanit, ku atmosfera festive vazhdoi edhe gjatë ditës. Po ashtu, edhe një numër i madh turistësh vendorë dhe të huaj, të cilët kishin ardhur në Kosovë për festimet e Vitit të Ri, zgjodhën Prizrenin për të shijuar gjallërinë dhe bukurinë e qytetit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Qytetarët dhe turistët, duke përfituar nga moti me diell, shëtitën në qendrën e qytetit, mbushën kafiteritë dhe e kaluan ditën e parë të vitit në një atmosferë të këndshme.

Prizreni vazhdoi të përjetojë ditë të gjalla edhe pas festimeve të Vitit të Ri, duke tërhequr interesim të madh si nga banorët lokalë ashtu edhe nga vizitorët.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull
Next article
Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Më Shumë

Fokus

Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren

Tre fëmijët që u shpëtuan nga zjarri që kaploi një shtëpi banimi në Prizren, tani janë në gjendje stabile. Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit, në...
Lajme

Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

Pritjet në hyrje-daljet për Kosovë gjatë mëngjesit të sotëm janë regjistruar të qeta.   Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, pritjet deri në 10 minuta janë...

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

PDK-ja në Prizren mori 15,546 vota

Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

AAK-ja mori 2,087 vota në Prizren

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Ndërron jetë në moshën 91 vjeçare Brigitte Bardot, simboli seksi i viteve 1960

Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?

Prizren: Nëntë persona lëndohen nga fishekzjarret, një fëmijë humb gishtin

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne