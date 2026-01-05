11.6 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
Festat e fundvitit gjallëruan turizmin në Prizren

By admin

Qyteti i Prizrenit e ka kaluar në përgjithësi mirë fundin e vitit, megjithatë problemi kryesor ka qenë mungesa e energjisë elektrike.

Shumë lagje të qytetit, si dhe fshatrat përreth, janë përballur me ndërprerje të rrymës gjatë natës së ndërrimit të motmoteve.

Kjo situatë ka shkaktuar pakënaqësi dhe irritim te qytetarët e Prizrenit.

Qytetin e kanë vizituar shumë turistë, e më shumë nga Shqipëria./klan kosova

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës
52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

