Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

By admin

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik e Komunës së Dragashit do të organizojë të martën, më 06.01.2026, një takim informativ dhe debat të hapur me fermerë dhe qytetarë të interesuar, lidhur me mundësitë e investimeve në sektorin e bujqësisë.

Takimi do të mbahet nga ora 11:00 në Sallën e Kuvendit të Komunës së Dragashit dhe organizohet në bashkëpunim me kompanitë “Count on Crops LLC Kosovo” dhe “Maymaar Engineering (Pvt) LTD” nga Pakistani.

“Qëllimi i këtij takimi është prezantimi i investitorëve nga Pakistani, të cilët janë të interesuar për investime në sektorin e bujqësisë, si dhe informimi i qytetarëve rreth mundësive të bashkëpunimit në zhvillimin e kulturave bujqësore”, thuhet në njoftimin e Komunës së Dragashit.

Në këtë takim, qytetarët dhe fermerët që janë të interesuar për dhënien me qira të pronave private për qëllime bujqësore do të kenë mundësi të marrin pjesë në debat, të parashtrojnë pyetje dhe të njihen nga afër me kushtet e bashkëpunimit.

Në aktivitet do të marrin pjesë gjithashtu përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, si dhe investitorë të interesuar për marrjen me qira të pronave private.
“Ftohen të gjithë fermerët dhe qytetarët e interesuar që të marrin pjesë në këtë takim, i cili ka rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik dhe bujqësor të Komunës së Dragashit”, theksohet më tej në njoftim./PrizrenPress.com

