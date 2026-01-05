7 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren

By admin

Shërbimi Korrektues i Kosovës, ka bërë të ditur se është parandaluar futja e kontrabandës në Qendrën e Paraburgimit në Prizren.

Gjatë kontrollit të rrobave të sjella nga një vizitor, është gjetur dhe konfiskuar një telefon mobil, i fshehur në mënyrë të kamufluar në rrobat e destinuara për një të burgosur”, thuhet në njoftimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Express Kredi nga BiCredit

Thuhet se menjëherë vizita është anuluar, kurse ndaj vizitorit janë ndërmarrë masat përkatëse në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione
Next article
Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Më Shumë

Lajme

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Në Qendrat Komunale të Numërimit (QNR) ka përfunduar numërimi i të gjitha fletëvotimeve. Bazuar nga të dhënat e publikuara në platformën e KQZ-së, ku nuk...
Fokus

Prizren: Nëntë persona lëndohen nga fishekzjarret, një fëmijë humb gishtin

Përdorimi i mjeteve piroteknike në shumë raste bëhet në mënyrë të pakontrolluar, sidomos gjatë festës së Vitit të Ri. Nëntë persona pësuan lëndime si pasojë...

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

Ylli ndahet me Joe Reece

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve

Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Plumbi qorr godet veturën në Suharekë

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

I jepet lamtumira e fundit ish-kryekuvendarit, Nexhat Daci

Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne