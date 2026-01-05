7 C
Prizren
Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

Atmosferë e zjarrtë pritet të mbretërojë të enjten në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, ku Bashkimi do të përballet me Pejën në duelin e parë të çerekfinales së Kupës së Kosovës.

Ndeshja nis në orën 18:45 dhe klubi prizrenas ka bërë thirrje për mobilizim të tifozëve, duke paralajmëruar një mbrëmje sportive të paharrueshme, raporton PrizrenPress.

Kjo fazë e Kupës luhet me sistemin e kosh-diferencës, çka e bën çdo pikë vendimtare për ecurinë e skuadrës. Nga klubi theksojnë se mbështetja e publikut do të jetë çelësi për ta nisur fuqishëm këtë seri ndaj një kundërshtari të vështirë si Peja.

“Atmosfera do të jetë e jashtëzakonshme. Presim që tifozët të vijnë sa më shumë dhe të jenë forca jonë shtesë. Çdo zë, çdo duartrokitje ka rëndësi”, ka bërë të ditur klubi.

Bashkimi u bën thirrje të gjithë adhuruesve të basketbollit që më 8 janar të jenë në tribunat e “Sezai Surroit”, për të mbështetur ekipin në një nga sfidat më të rëndësishme të sezonit./PrizrenPress.com/

