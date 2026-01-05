7 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

By admin

Dy persona janë lënduar si pasojë e një zjarri që ka shpërthyer në një shtëpi në Prizren.

Lidhur me rastin për Klankosova.tv detaje ka dhënë Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë për rajonin e Prizrenit.

Bytyqi deklaroi se zjarri kishte përfshirë katin e parë të shtëpisë.

“Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Zjarrfikësve, të cilët kanë lokalizuar dhe fikur zjarrin. Po ashtu, në vendngjarje kanë dalë njësiti i KEDS-it si dhe njësiti i urgjencës mjekësore, të cilët u kanë ofruar ndihmë mjekësore dy viktimave, të cilat janë asfiksuar nga tymi. Sipas ekipit mjekësor, gjendja shëndetësore e të lënduarve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë”, deklaroi ai për Klankosova.tv

Ai theksoi se bazuar në deklaratën e viktimës,  dëmi material i shkaktuar nga zjarri ende nuk është i vlerësuar.

“Në vendngjarje kanë dalë gjithashtu hetuesi kujdestar dhe njësiti i forenzikës. Lidhur me rastin është kontaktuar dhe njoftuar prokurori i shtetit, me urdhër të të cilit iniciohet rasti. Rasti mbetet nën hetime”, theksoi zëdhënësi rajonal i Policisë së Prizrenit./ Klankosova.tv.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë
Next article
Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Më Shumë

Lajme

Kuvendari i BDP-së në Prizren, Çuni : Dyshime për vjedhje masive të votave në Nashec

Kuvendari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Shukri Quni, ka ngritur akuza për parregullsi serioze gjatë numërimit të votave për deputetë në një vendvotim...
Sport

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Xhudistja legjendare kosovare, Nora Gjakova, ka njoftuar sot zyrtarisht përfundimin e karrierës së saj sportive, duke mbyllur një nga kapitujt më të suksesshëm në...

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë

Monopoli mbi fishekzjarret

Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne