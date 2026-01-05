7 C
Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

By admin

Liria e Prizrenit ka zyrtarizuar sot marrëveshjen me sulmuesin nigerian, Theophilus Solomon (29), i njohur si një nga golashënuesit më të mirë të pjesës vjeshtore të Ligës së Parë.

Solomon shënoi 11 gola për Vushtrrinë dhe ka përvojë në Superligë me skuadra si Ballkani, Gjilani dhe Dukagjini.

Me fuqinë dhe shpejtësinë e tij, Solomon pritet të forcojë sulmin e Lirisë dhe ta ndihmojë ekipin prizrenas në arritjen e objektivit kryesor: rikthimin në Superligë këtë stinor. Trajneri Liridon Leci tani ka në dispozicion një sulmues me eksperiencë dhe formë të lartë.

Klubi nuk ka zbuluar afatin e kontratës, por bashkimi me Solomon pritet të sjellë ndikim të menjëhershëm në pjesën pranverore të stinorit./PrizrenPress.com/

