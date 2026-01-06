6.2 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Sport

Florian Iljazi ndahet nga Drini i Bardhë

By admin

Drini i Bardhë ka zyrtarizuar largimin e futbollistit Florian Iljazi, pas përfundimit të angazhimit të tij me ekipin. Iljazi do të vazhdojë karrierën në një hap të ri profesional, raporton PrizrenPress.

Përmes një njoftimi, klubi ka shprehur mirënjohjen për lojtarin, duke vlerësuar lartë kontributin e tij në fushë, disiplinën dhe respektin ndaj fanellës.

“Kontributi yt, profesionalizmi dhe korrektësia kanë qenë vlera të rëndësishme për ekipin dhe shembull për bashkëlojtarët… Dyert e klubit do të jenë gjithmonë të hapura për ty”, thuhet në reagimin e klubit hasjan.

Klubi i uron Iljazit suksese dhe arritje të reja në vazhdim të karrierës së tij sportive./PrizrenPress.com/

