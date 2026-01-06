6.2 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

By admin

 

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi rajonal i Policisë së Prizrenit Shaqir Bytyqi.

Bytyqi tha se të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohen në spitalin e Prizrenit.

“Menjëherë janë angazhuar patrullat policore, të cilat kanë dalë në vendngjarje.Të dyshuarit nuk janë hasur në vendngjarje. Sipas informatave të siguruara në terren, si pasojë e të shtënave kishte edhe persona të plagosur, të cilët ishin dërguar në Emergjencën e Spitalit Rajonal të Prizrenit për trajtim mjekësor. Sipas ekipit mjekësor, viktimat ( F.T. dhe V.H. nga Prizreni) janë jashtë rrezikut për jetë dhe vazhdojnë trajtimin e mëtejmë mjekësor”, deklaroi Bytyqi .

Ai theksoi se në vendngjarje kanë dalë njësite të ndryshme policore, hetuesit kujdestar nga Stacioni Policor Prizren, si dhe hetues nga Sektori Rajonal i Hetimeve, ku janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin dhe ekzaminimin e vendit të ngjarjes.

“Po ashtu, në emergjencën spitalore janë angazhuar patrulla policore për sigurimin e viktimave gjatë trajtimit mjekësor. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe Hetimet Rajonale. Rasti është duke u hetuar dhe policia janë duke punuar në identifikimin dhe arrestim e personave të përfshirë në rast”, theksoi ai.

