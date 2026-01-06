6.2 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Lajme

Malisheva përfshihet nga vërshimet

By admin

  • Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime të ujit në disa zona të Malishevës, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke rrezikuar pronat e qytetarëve.

Mediumi lokal Malisheva RTV, raporton se institucionet përkatëse janë në terren dhe u bëhet thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar.

Gjithashtu janë publikuar edhe pamje nga gjendja atje.

Previous article
Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

Më Shumë

Lajme

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

Kryetari i Odës  së Prizrenit, Afrim Tejeci, ka reaguar lidhur me emërimet e pritshme të drejtorëve komunalë në Prizren, duke kërkuar që ato të...
Fokus

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Një burrë është gjetur pa shenja jete të martën në Restelicë të Dragashit. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti u iniciua si “Hetim i...

Aksident në Llazicë të Malishevës – një i lënduar nga përplasja mes veturës dhe kamionit

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës

Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren

Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

Sot ditëlindja e Anton Çettës

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Incidenti tragjik në Prizren ku vdiq fëmija njëvjeçar, policia thotë se shtëpia u përfshi nga zjarri në “rrethana të panjohura”

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne