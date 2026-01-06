9.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Lajme

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

By admin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj ka dalë në terren pas reshjeve të shiut. Ai ka thënë se do të veprojnë sipas situatës, teksa ka publikuar edhe pamje nga fshati Semetisht.

“Në Semetisht dhe shumë fshatra tjera ka pasur reshje të shumta të shiut. Ne jemi në teren, dhe do të veprojmë sipas situatës”, ka shkruar Muharremaj.

