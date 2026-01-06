9.5 C
Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

By admin

Komuna e Malishevës që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm është përballur me probleme për shkak të reshjeve të shumta të shiut.

Ekipet emergjente kanë dalë në terren, derisa shumica e rrugëve raportohet të jenë bllokuar si pasojë e ujërave, transmeton Klankosova.tv.

Ndërkohë, zëdhënësi  i komunës, Artan Paçarizi tha se disa familje janë evakuuar si pasojë e përmbysjeve te disa shtëpive.

