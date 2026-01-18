3.5 C
Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

By admin

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve po vijon procesi i rinumërimit të fletëvotimeve për ato vendvotime për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim të posaçëm.

Nga rinumërimi në komunën e Prizrenit kanë dalë në pah ndryshime të ndjeshme, përfshirë edhe lëvizje mandatesh. Në radhët e Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP), kryetari i partisë, njëherësh dhe ministri në detyrë, Fikrim Damka, aktualisht rezulton se po e humb mandatin, si pasojë e votave që dyshohet se janë të manipuluara. Mandati, sipas të dhënave të deritanishme, i kalon Ergul Mazrekut, i cili tani figuron si deputet i Kuvendit.

Kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, Gëzim Hazrolli dhe Festim Kabashi i janë shtuar dhjetëra vota, kryesisht nga Prizreni.

Në anën tjetër, si përfitues kryesorë nga këto vota të dyshimta po dalin kryetari i degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, si dhe kandidati Xhavit Uka./Insajderi

Jetëshkrim për nënën time

