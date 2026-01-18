Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve po vijon procesi i rinumërimit të fletëvotimeve për ato vendvotime për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim të posaçëm.
Nga rinumërimi në komunën e Prizrenit kanë dalë në pah ndryshime të ndjeshme, përfshirë edhe lëvizje mandatesh. Në radhët e Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP), kryetari i partisë, njëherësh dhe ministri në detyrë, Fikrim Damka, aktualisht rezulton se po e humb mandatin, si pasojë e votave që dyshohet se janë të manipuluara. Mandati, sipas të dhënave të deritanishme, i kalon Ergul Mazrekut, i cili tani figuron si deputet i Kuvendit.
Kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, Gëzim Hazrolli dhe Festim Kabashi i janë shtuar dhjetëra vota, kryesisht nga Prizreni.
Në anën tjetër, si përfitues kryesorë nga këto vota të dyshimta po dalin kryetari i degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, si dhe kandidati Xhavit Uka./Insajderi
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren