Rezultati në Prizren: 80% e votave u manipuluan

Me organet e rendit do të kenë punë anëtarë të partive politike në Komisionet Komunale Zgjedhore të cilët po dyshohen se vodhën vota për kandidatët për deputetë.
Në vendimin që fillimisht i shkarkon ata nga pozita, e të cilin e ka siguruar Klan Kosova, thuhet se të njëjtit dyshohet se cenuan rëndë procesin zgjedhor.
