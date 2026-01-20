-2.1 C
Prizren
E martë, 20 Janar, 2026
type here...

Lajme

Rezultati në Prizren: 80% e votave u manipuluan

By admin

Me organet e rendit do të kenë punë anëtarë të partive politike në Komisionet Komunale Zgjedhore të cilët po dyshohen se vodhën vota për kandidatët për deputetë.

Në vendimin që fillimisht i shkarkon ata nga pozita, e të cilin e ka siguruar Klan Kosova, thuhet se të njëjtit dyshohet se cenuan rëndë procesin zgjedhor.

Detajet tjera i gjeni në kronikën pasuese:

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Më Shumë

Sport

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Boksieri shqiptar Roberto Bakaj ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në karrierën e tij profesioniste, duke mposhtur Brayan Santander nga Kolumbia në përballjen...
Lajme

Zhduket një burrë në Prizren

Një burrë raportohet se është zhdukur në rrugën “Gjin Muzaka” në Prizren që nga 28 dhjetori i vitit të kaluar. Sipas informacioneve të Policisë në...

Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Iu hoqën afër 2 mijë vota pas rinumërimit, reagon kandidatja e PDK-së: Krim, e pafalshme – u bë pa dijeninë time

Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne