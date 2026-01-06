9.4 C
Prizren
Duda Balje siguron ulëse në Kuvendin e Kosovës

By admin

Duda Balje ka arritur të sigurojë ulëse në Kuvendin e Kosovës.

Kjo u konfirmua nga rezultatet e fundit të përditësuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Sipas KQZ-së, Balje është zgjedhur deputete për këtë legjislaturë në Parlament.

