9.4 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Lajme

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

By admin

Kompanja Rajonale e Ujêsjellësit  “Hidroregjioni Jugor” njofton qytetarët se për shkak të reshjeve të dendura atmosferike, burimet kryesore që furnizojnë qytetin e Prizrenit kanë filluar të turbullohen. Kjo mund të shkaktojë rritje të turbullirës dhe ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë.

“Ju bëjmë apel që të bëni rezervim të ujit të pijshëm, pasi në raste të caktuara mund të jemi të detyruar të bëjmë ndërprerje të përkohshme të furnizimit, me qëllim që të ruajmë sigurinë dhe cilësinë e tij për konsum”, apelon “Hidroregjioni Jugor”, përcjell PrizrenPress.

Kompania ka bërë të ditur se ekipet teknike janë duke monitoruar gjendjen në mënyrë të vazhdueshme dhe po punojnë për stabilizimin e burimeve dhe normalizimin e situatës sa më shpejt të jetë e mundur.

KRU “Hidroregjioni Jugor” gjithashtu kërkon bashkëpunimin e qytetarëve që të rezervojnë sasi të mjaftueshme uji për nevoja bazike familjare, të kursejnë ujin gjatë kësaj periudhe, si dhe të ndjekin njoftimet e radhës për informacione shtesë./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit
Next article
Pranon mandatin e dytë si drejtoreshë e Arsimit, Veselaj-Gutaj: Do të punoj për një arsim të fortë, modern dhe të drejtë për të gjithë

Më Shumë

Lajme

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat, duke njoftuar se është rritur koha e pritjeve në disa pika kufitare për të dalë...
Fokus

Plagosja në Prizren, identifikohen tre të dyshuar – u arratisën me veturë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka identifikuar tre të dyshuar për plagosjen e mbrëmshme në Prizren, ku të lënduar mbetën dy persona.   Bazuar në...

Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Nuk ka kolona në pikat kufitare të Kosovës

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Florian Iljazi ndahet nga Drini i Bardhë

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Paradokse cinike t’ni shoqnie t’lodhun

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Islam Ukimeri emërohet drejtor i Shërbimeve Publike në Prizren

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne