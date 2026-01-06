9.4 C
Liria prezanton Muhamed Useinin

Liria e Prizrenit ka prezantuar zyrtarisht mbrojtësin me përvojë, Muhamed Useini, i cili i bashkohet klubit pas angazhimit të fundit te Llapi.

Useini ka një karrierë të pasur në futboll, duke qenë pjesë e skuadrave të njohura si Shkëndija, Renova, Gjilani dhe Prishtina.

Me eksperiencën, stabilitetin dhe lidershipin e tij, Muhamed Useini pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për repartin defensiv të Lirisë në vazhdim të garave./PrizrenPress.com/

