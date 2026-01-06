Liria prezanton Muhamed Useinin

Liria e Prizrenit ka prezantuar zyrtarisht mbrojtësin me përvojë, Muhamed Useini, i cili i bashkohet klubit pas angazhimit të fundit te Llapi.
Useini ka një karrierë të pasur në futboll, duke qenë pjesë e skuadrave të njohura si Shkëndija, Renova, Gjilani dhe Prishtina.
Me eksperiencën, stabilitetin dhe lidershipin e tij, Muhamed Useini pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për repartin defensiv të Lirisë në vazhdim të garave./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren