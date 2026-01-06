9.4 C
Sport

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

By admin

Liria ka njoftuar sot largimin e futbollistit Xhulio Mehmeti nga skuadra, raporton PrizrenPress.

Klubi ka shprehur mirënjohje për kontributin dhe profesionalizmin që ai ka treguar gjatë kohës sa ishte pjesë e ekipit.

“Faleminderit Xhulio Mehmeti. E falënderojmë Xhulion për kontributin, përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar gjatë kohës sa ishte pjesë e klubit tonë. I urojmë shumë suksese dhe fat në vazhdim të karrierës së tij sportive”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas./PrizrenPress.com/

