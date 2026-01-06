Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë

Reshjet e vazhdueshme dhe të dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime në disa zona të komunës së Prizrenit, duke krijuar vështirësi për banorët. Në reagim të menjëhershëm, ekipet emergjente të kontraktuara nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë kanë qenë gjatë gjithë kohës të angazhuara në terren, raporton PrizrenPress.
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se ekipet po ofrojnë ndihmë në zonat më të prekura dhe janë duke përdorur të gjitha kapacitetet e tyre për t’u dalë në ndihmë qytetarëve.
“Angazhimi i ekipeve emergjente do të vazhdojë edhe më tej, me qëllim të menaxhimit të situatës dhe mbështetjes së qytetarëve në vendbanimet më të prekura nga reshjet e rrëmbyeshme”, ka shkruar Totaj në Facebook.
Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar deri në stabilizimin e situatës./PrizrenPress.com/
