Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

By admin

Bashkimi njofton tifozët se biletat për ndeshjen ndaj Pejës, në kuadër të Kupës së Kosovës, do të dalin në shitje nesër, e mërkurë, nga ora 11:00, para palestrës “Sezai Surroi” në Prizren.

Çdo person mund të blejë deri në katër bileta, ndërsa çdo biletë siguron një hyrje të vetme, pa përjashtim moshe.

Çmimet janë të përcaktuara si vijon: tribuna 3 euro, ndërsa biletat VIP do të kushtojnë 15 euro dhe do të jenë në dispozicion vetëm ditën e ndeshjes, që nga ora 11:00.

Klubi fton tifozët që të enjten palestra të mbushet plot, për të dhënë mbështetje maksimale skuadrës në këtë sfidë të rëndësishme të Kupës së Kosovës./PrizrenPress.com/

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë
Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar

