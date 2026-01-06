9.4 C
Sport

Drini i Bardhë ndan rrugët me portierin Ragip Salihu

By admin

Drini i Bardhë ka bërë të ditur sot ndarjen me portierin Ragip Salihu, të cilin e ka falënderuar për kontributin dhe përkushtimin e treguar gjatë dy sezoneve e gjysmë me fanellën e klubit.

Nga klubi theksojnë se Salihu ka qenë pjesë thelbësore e sukseseve, sidomos në vitin kur skuadra u shpall kampione në Ligën e Tretë, duke dhënë një kontribut të çmuar në objektivat e arritura.

“Ragipi ka qenë pjesë e rëndësishme e suksesit tonë… I urojmë shëndet dhe suksese në vazhdimësi në karrierën e tij sportive. Dyert e klubit do të jenë gjithmonë të hapura për ty”, thuhet në njoftimin e klubit hasjan./PrizrenPress.com/

Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar
Merret vendim në tërë Kosovën, shtyhet procesi mësimor deri më 12 janar

