8.6 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë

By admin

Një incident ka ndodhur pasditen e djeshme në rrugën “Sadedin Hajda” në Rahovec.

 

Atje, një person (mashkull kosovar) ka kërkuar trajtim mjekësor në Qendren Kryesre të Mjekësisë Familjare, pasi i njëjti dyshohet se ishte vet plagosur me armë në këmbë.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe gjatë kontrollit kanë gjetur dhe sekuestruar dy pistoleta (njëra me gas), një karikator pa fishekë, një karikator me dy fishekë me gas, një gëzhojë, katër thika dhe një shufër metalike”, thuhet në raportin 24 orësh të policisë.

“Në konsultim me prokurorin është inicuar rasti dhe procedohet në procedurë të rregullt, ndërsa i dyshuari vazhdon trajtimin mjekësor.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Merret vendim në tërë Kosovën, shtyhet procesi mësimor deri më 12 janar
Next article
Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Më Shumë

Opinione

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Nga: Jonathan Hargreaves Viti 2025 ishte një vit i humbur për Kosovën. Viti 2026 është një mundësi për t’i siguruar si udhëheqësit politikë ashtu edhe ata...
Lajme

Kuvendari i BDP-së në Prizren, Çuni : Dyshime për vjedhje masive të votave në Nashec

Kuvendari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Shukri Quni, ka ngritur akuza për parregullsi serioze gjatë numërimit të votave për deputetë në një vendvotim...

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Ylli ndahet me Joe Reece

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC

Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë

Reshjet e mëdha në autostradën Prizren–Prishtinë bllokojnë trafikun

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

Mbi 200 mijë punëtorë të sektorit privat kanë emigruar gjatë katër viteve

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne