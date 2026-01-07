Gjendja në Malishevë drejt stabilizimit pas reshjeve të fundit

Gjendja në Komunën e Malishevës po stabilizohet pas reshjeve të ditëve të fundit.
Sipas njoftimit zyrtar, situata është më e qetë dhe niveli i ujërave ka shënuar rënie.
“Gjendja aktuale në Komunën e Malishevës, pas reshjeve të fundit, paraqitet stabile dhe e qetë. Sipas të dhënave nga Shtabi Emergjent, edhe nata e kaluar ka qenë e qetë, pa probleme të reja të evidentuara, ndërsa niveli i ujërave ka shënuar rënie dhe situata është në drejtim të stabilizimit të plotë”, thuhet në njoftimin e Komunës, raporton PrizrenPress.
Sipas të njëjtit njoftim, aksi rrugor Malishevë–Banjë mbetet i kalueshëm me vështirësi, ashtu si edhe rruga Mirushë–Gurbardh, përfshirë urën te Liqeni i Mirushës.
“Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me Shtabin Emergjent dhe institucionet përkatëse, kanë angazhuar makineri për hapjen e kanaleve kulluese, me qëllim të përmirësimit të qarkullimit në rrugën Malishevë–Banjë”, vazhdon njoftimi.
Komuna apelon për kujdes të shtuar nga vozitësit, për shkak të pranisë së mbetjeve në disa segmente rrugore, ndërsa njofton se po vazhdon pastrimi në nënkalimin dhe parkingun nëntokësor të qytetit.
“Ekipet emergjente mbeten në gjendje të gatishmërisë së plotë dhe po e monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme”, përfundon Komuna./PrizrenPress.com/
