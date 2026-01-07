8.2 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

Kulture

Kino “Lumbardhi” në Prizren nis programin e filmave të klubit “Kinemaja e Zgjeruar” këtë janar

By admin

Kino “Lumbardhi” në Prizren nis këtë muaj programin e filmave të klubit “Kinemaja e Zgjeruar”, me tre shfaqje të veçanta në 9, 16 dhe 23 janar, duke filluar nga ora 19:30 në ambientet e DokuKino.

Ky program ofron një përvojë unike kinematografike, ku publiku do të ftohet të udhëtojë përtej kohës dhe hapësirës. Filmat e përzgjedhur për këtë janar do të sjellin udhëtime marramendëse, duke nisur nga rrugët misterioze e të ndriçuara zbehtë të Lisbonës, e deri në Azi dhe Afrikë, me tema që sfidojnë të shkuarën dhe eksplorojnë histori kolonialiste.

“Kinemaja e Zgjeruar” synon të ofrojë një përvojë filmike më të thelluar, ku koha duket të qëndrojë pezull, ndërsa publikun e fton të reflektojë mbi rrëfimet dhe mesazhet e secilit film.

Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të bëhen pjesë e këtij udhëtimi kinematografik dhe të shijojnë filma që lidhin kulturën, historinë dhe emocionet në një eksperiencë të vetme vizuale.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente
Next article
Pas Malishevës, situata nga vërshimet normalizohet edhe në Rahovec

Më Shumë

Sport

Ylli ndahet me Joe Reece

Klubi i basketbollit Golden Eagle Ylli ka njoftuar ndërprerjen e bashkëpunimit me basketbollistin Joe Reece. Vendimi është marrë me marrëveshje të dyanshme, duke theksuar respektin...
Sport

Rahoveci rikthehet në parket, të mërkurën përballet me Borën në Kupën e Kosovës

KB Rahoveci 029 ka konfirmuar rikthimin në fushë pas pushimit, teksa të mërkurën do të udhëtojë drejt Prishtinës për ndeshjen e parë në kuadër...

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Reshjet e mëdha në autostradën Prizren–Prishtinë bllokojnë trafikun

Florian Iljazi ndahet nga Drini i Bardhë

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë

Plagosja në Prizren, identifikohen tre të dyshuar – u arratisën me veturë

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Aksident në Llazicë të Malishevës – një i lënduar nga përplasja mes veturës dhe kamionit

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

Malishevë: Një person dërgohet pa shenja jete në QKMF, rasti po hetohet

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne