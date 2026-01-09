4 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
LajmeSiguri

Prokuroria kërkon paraburgim për ish-drejtorin e BKS-së, Sami Mazreku

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se më 8 janar 2026, në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni Penal, ka pranuar nga Prokuroria Themelore në Prizren kërkesën për caktimin e masave të sigurisë ndaj 39 të pandehurve, të dyshuar për përfshirje në rastin e Byrosë Kosovare të Sigurimit, për të cilin një ditë më parë është zhvilluar aksion nga Prokuroria.

Sipas njoftimit, për katër të pandehurit, ish-drejtorin e BKS-së, Sami Mazreku, ish-drejtorin e Financave në BKS, Valon Berisha, si dhe F.S. dhe Y.Ç., është kërkuar caktimi i masës së paraburgimit, ndërsa për 35 të pandehurit e tjerë, është kërkuar caktim i masës, paraqitja në stacion policor dhe ndalimi për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar.

“Gjyqtari i procedurës paraprake, ka caktuar seancën dëgjimore në ora 16:00. Pas përfundimit të seancës dëgjimore, Zyra për Informim dhe Komunikim me media, do tënjofton publikun dhe mediat me vendimit e Gjyqtarit të procedurës paraprake”, thuhet në njoftim.

Situata e ujit në rajonin e Prizrenit: Ku mund të pihet dhe ku jo
Bashkimi dënohet për sjellje të papranueshme të disa tifozëve: 3 ndeshje pa shikues në tribunën qëndrore dhe mbi 3 mijë euro gjobë

