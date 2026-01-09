Prokuroria kërkon paraburgim për ish-drejtorin e BKS-së, Sami Mazreku

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se më 8 janar 2026, në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni Penal, ka pranuar nga Prokuroria Themelore në Prizren kërkesën për caktimin e masave të sigurisë ndaj 39 të pandehurve, të dyshuar për përfshirje në rastin e Byrosë Kosovare të Sigurimit, për të cilin një ditë më parë është zhvilluar aksion nga Prokuroria.
Sipas njoftimit, për katër të pandehurit, ish-drejtorin e BKS-së, Sami Mazreku, ish-drejtorin e Financave në BKS, Valon Berisha, si dhe F.S. dhe Y.Ç., është kërkuar caktimi i masës së paraburgimit, ndërsa për 35 të pandehurit e tjerë, është kërkuar caktim i masës, paraqitja në stacion policor dhe ndalimi për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar.
“Gjyqtari i procedurës paraprake, ka caktuar seancën dëgjimore në ora 16:00. Pas përfundimit të seancës dëgjimore, Zyra për Informim dhe Komunikim me media, do tënjofton publikun dhe mediat me vendimit e Gjyqtarit të procedurës paraprake”, thuhet në njoftim.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren