Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka treguar për gjendjen që po mbizotëron në komunën ku ai udhëheq, pas shirave të rrëmbyeshëm.
Ai thotë se për shkak të masave që si komunë kanë ndërmarrë ndër vite, Suhareka nuk është përballur me shumë probleme, përpos disa fshatrave.
“Kemi pasur dëme më së shumti në ekonomi familjare e tokë bujqësore”, tha ai për Klan Kosovën, duke përmendur edhe emrat e fshatrave më të prekur nga vërshimet.
Muharremaj shtoi se ka nisur vlerësimi i dëmeve, dhe pas përfundimit të procesit, të dhënat do t’i dërgojnë në qeveri.
I pari i Suharekës nuk kurseu falënderimet për të gjitha ekipet që u angazhuan me punë të palodhshme që t’iu dalin në ndihmë qytetarëve.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren