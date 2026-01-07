7.1 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

Fokus

Komuna e Prizrenit mobilizohet pas reshjeve: Situata nën monitorim të vazhdueshëm

By admin

Pas reshjeve intensive të shiut gjatë ditës së djeshme dhe sot, ekipet e Komunës së Prizrenit kanë qenë në terren për të vlerësuar nga afër situatën dhe për të reaguar pa vonesë.

Komuna njofton se gjendja po monitorohet vazhdimisht dhe intervenimet po kryhen në kohë reale.

“Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë janë në mobilizim të plotë, me të gjithë mekanizmin, kapacitetet njerëzore dhe teknike në dispozicion për ndërhyrje të menjëhershme”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, puna në terren po vazhdon me intensitet të lartë deri në stabilizimin e plotë të situatës.

“Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë pasi institucionet janë në krye të detyrës dhe në shërbim të qytetarëve. Siguria e qytetarëve mbetet prioritet absolut dhe çdo rrezik po trajtohet me seriozitet maksimal”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve
Next article
Prizreni, nikoqir i Kupës të Ligës së Parë te meshkujt dhe Kupës te femrat

Më Shumë

Lajme

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Reshjet e konsiderueshme të shiut që kanë rënë nga data 3 deri më 5 janar 2026 kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të niveleve dhe...
Opinione

Monopoli mbi fishekzjarret

Blerim Shala Mëngjesi i 1 janarit të këtij viti, së paku për një temë, nuk dallonte aspak prej atyre të viteve të mëparshme. Mbase, kështu...

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Digjet autobusi që po shkonte nga Kosova në Zvicër, ishte plot me mërgimtarë

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Luljeta Veselaj Gutaj emërohet drejtoreshë e Arsimit dhe Shkencës në Prizren

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Ylli ndahet me Joe Reece

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne