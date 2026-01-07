Prizreni, nikoqir i Kupës të Ligës së Parë te meshkujt dhe Kupës te femrat

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka miratuar zyrtarisht organizimin e dy ngjarjeve të mëdha në qytetin e Prizrenit, Final 8 – Kupa e Ligës së Parë Meshkujt dhe Final 4 – Kupa e Kosovës Femrat, raporton PrizrenPress.
Turnetë do të zhvillohen nga 10 deri më 14 shkurt 2026, në kuadër të programit të FIBA PNRC – Kampi Potencial i Gjyqtarëve Nacional.
Në këtë kamp do të marrin pjesë nëntë (9) gjyqtarë kandidatë të FIBA-s për licencim në periudhën GOL2027–2029, prej të cilëve tre (3) do të nominohen nga lista e gjyqtarëve të FBK-së.
Basketboll, emocione dhe zhvillim profesional – të gjitha në Prizren./PrizrenPress.com/
