Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit

Liria e Prizrenit ka konfirmuar sot përforcimin më të ri të skuadrës.
Mesfushori 24-vjeçar, Vigan Ademi, i është bashkuar ekipit bardhezi pas përvojës së tij te Ferizaji, Prishtina e Re, Flamurtari dhe Ramiz Sadiku.
“Mesfushori 24-vjeçar bashkohet me ekipin tonë pas përvojës te Ferizaji, Prishtina e Re, Flamurtari dhe Ramiz Sadiku. Gati për sfida të reja”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas./PrizrenPress.com/
