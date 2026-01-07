4.1 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

By admin

Një grua 43-vjeçare nga Suhareka ka vdekur të martën në Spitalin Rajonal të Prizrenit.

Lajmin e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit.

Ai ka thënë se dyshohet se ajo kishte konsumuar preparate kimike, ku dhe nuk ka arritur të mbijetojë.

“Sot më datën 07.01.2026, rreth orës 11:40, Policia ka pranuar informatën se një femër rreth 43 vjeçare, nga fshati Grejkovc, Komuna e Suharekës, është dërguar në Spitalin Rajonal të Prizrenit në gjendje të rëndë shëndetësore, me dyshimin se kishte konsumuar preparate kimike. Lidhur me këtë rast, rreth orës 15:00, Policia është informuar nga QKUK-ja se viktima nuk ka arritur të mbijetojë dhe, si pasojë, ka ndërruar jetë”, ka thënë ai.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani
Next article
Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Më Shumë

Lajme

Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

Prizreni u mbush me qytetarë në ditën pas natës së Vitit të Ri. Meqë dita pasuese ishte pushim zyrtar, qytetarët shfrytëzuan rastin për të...
Lajme

Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se do të jetë ndryshim të theksuar të kushteve meteroligjike, ulje të temperaturave, reshje bore dhe rrezik nga...

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren

Gjendet i vdekur një 36-vjeçar në Prizren

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Pas Malishevës, situata nga vërshimet normalizohet edhe në Rahovec

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

I jepet lamtumira e fundit ish-kryekuvendarit, Nexhat Daci

Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

Komuna e Prizrenit mobilizohet pas reshjeve: Situata nën monitorim të vazhdueshëm

Kastrati ka vizituar disa familje të dëmtuara nga vërshimet në Malishevë

Liria prezanton Muhamed Useinin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne