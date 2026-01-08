-0.8 C
Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

By admin

Krimet Ekonomike të Policisë së Kosovës të udhëhequra nga një numër i madh i prokurorëve të Prokurorisë Themelore të Prizrenit janë duke realizuar një aksion të madh në disa qytete të Kosovës.

Deri tani janë arrestuar disa persona në regjionet e Prizrenit, Prishtinës, Pejës, Gjilan, Ferizajt, Mitrovicës dhe Gjakovës, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Burimet të “Betimi për Drejtësi” kanë bërë me dije se aksioni është duke u zhvilluar lidhur me kryerjen e veprave penale “keqpërdorim i besimit”, “keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi”, “ndihmë në keqpërdorim të besimit” dhe falsifikim të dokumentit”. Në këtë aksion janë të përfshirë një numër i madh i prokurorëve dhe zyrtarëve policorë./Betimi për Drejtësi

