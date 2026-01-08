-0.8 C
Sencar Karamuço emërohet Drejtor i Kadastrës dhe Gjeodezisë në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit ka njoftuar sot për emërimin e Sencar Karamuços në pozitën e drejtorit të Kadastrës dhe Gjeodezisë, duke e cilësuar këtë vendim si pjesë të kompletimit të ekzekutivit komunal.

“Emërova sot Sencar Karamuçon Drejtor të Kadastrës dhe Gjeodezisë”, ka shkruar kryetari i komunës, duke shtuar se cikli i emërimeve pritet të përmbyllet së shpejti për të vazhduar me angazhim dhe përkushtim në realizimin e punëve të mira për Prizrenin.

Në të njëjtin njoftim, kryetari ka bërë të ditur edhe emërimin e Adem Morinës në pozitën e Drejtorit të Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, si pjesë e riorganizimit të strukturave drejtuese komunale./PrizrenPress.com/

Pranoi qe mori një milion eurot nga BKS-ja: Do t’i kthej me keste…| Detaje nga deklarata e Valon Berishes se BKS-së
Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

