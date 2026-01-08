Sencar Karamuço emërohet Drejtor i Kadastrës dhe Gjeodezisë në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit ka njoftuar sot për emërimin e Sencar Karamuços në pozitën e drejtorit të Kadastrës dhe Gjeodezisë, duke e cilësuar këtë vendim si pjesë të kompletimit të ekzekutivit komunal.
“Emërova sot Sencar Karamuçon Drejtor të Kadastrës dhe Gjeodezisë”, ka shkruar kryetari i komunës, duke shtuar se cikli i emërimeve pritet të përmbyllet së shpejti për të vazhduar me angazhim dhe përkushtim në realizimin e punëve të mira për Prizrenin.
Në të njëjtin njoftim, kryetari ka bërë të ditur edhe emërimin e Adem Morinës në pozitën e Drejtorit të Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, si pjesë e riorganizimit të strukturave drejtuese komunale./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/