Sport

Besim Bytyqi i bashkohet P.C Prizrenit

By admin

Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar përforcimin e radhës në skuadër, duke angazhuar basketbollistin e ri dhe premtues Besim Bytyqi.

Talent i dalluar i basketbollit kosovar, Bytyqi konsiderohet si një investim i rëndësishëm për të tashmen dhe të ardhmen e klubit prizrenas, raporton PrizrenPress.

Së fundmi, ai është shpërblyer nga Federata e Basketbollit e Kosovës me çmimin “Shpresa e Vitit 2025” në kategorinë e djemve, vlerësim që konfirmon potencialin e tij dhe progresin e vazhdueshëm në karrierë.

Bytyqi është pjesë e Përfaqësueses U18 të Kosovës, me të cilën ka marrë pjesë në FIBA U18 EuroBasket 2025 – Division B, ku ka treguar paraqitje solide dhe nivel konkurrues në arenën ndërkombëtare.

Basketbollisti i ri i bashkohet Proton Cable Prizrenit si lojtar i huazuar nga KB Bashkimi, ndërsa gjatë këtij sezoni do të aktivizohet me licencë të dyfishtë, duke pasur mundësi të paraqitet për të dy klubet.

Nga klubi prizrenas kanë shprehur besimin se angazhimi i Besim Bytyqit do të sjellë energji, freski dhe cilësi shtesë në skuadër, ndërsa lojtari pritet të vazhdojë zhvillimin e tij në një ambient konkurrues dhe profesional./PrizrenPress.com/

