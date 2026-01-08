-2.5 C
Liria ndahet me Bislimin dhe Elshanin

By admin

Liria e Prizrenit ka njoftuar zyrtarisht ndarjen e bashkëpunimit me futbollistët Gentrit Bislimi dhe Egzon Elshani, duke i falënderuar për kontributin e dhënë gjatë kohës së tyre në klub.

“Faleminderit për gjithçka, Gentrit Bislimi! Suksese në rrugëtimin tënd të radhës”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Ndërkohë, Liria ka shprehur mirënjohje edhe për Egzon Elshanin: “Faleminderit Egzon Elshani për përkushtimin, energjinë dhe kontributin tënd për FC Liria. Suksese në çdo hap të radhës!”./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

