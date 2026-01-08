-2.5 C
Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
type here...

Lajme

Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

By admin

Kandidati i LDK-së, Fetah Rudi, i cili mori mbi 8 mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit por nuk arriti të siguronte mandatin e deputetit, ka lëshuar akuza të rënda drejt strukturave të partisë së tij në Malishevë. Rudi thotë se kandidimi i tij synonte të parandalonte një koalicion “me figura me të kaluar të rëndë”, ndërsa shton se dega në vendlindjen e tij e bojkotoi hapur, shkruan Insajderi.

Fetah Rudi, një nga figurat emblematike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thyer heshtjen pas përfundimit të procesit zgjedhor. Përmes një reagimi publik, Rudi ka falënderuar mbi 8 mijë qytetarë për besimin, por ka shprehur zhgënjim të thellë për rezultatin, duke drejtuar gishtin nga brenda partisë.

Rudi ka qenë i ashpër veçanërisht me udhëheqjen e degës së LDK-së në Malishevë, duke i akuzuar ata se punuan kundër kandidaturës së tij.

Sipas tij, ky nuk është rasti i parë që tradhtohet nga strukturat lokale.

“Kjo nuk ishte hera e parë që njerëzit që janë në krye të degës së LDK-së në Malishevë më futën një thikë pas shpine. Por, siç thotë populli, marrja nuk e ka mbytur askënd,” ka shkruar ai, duke përjashtuar nga kjo kritikë vetëm Gëzim Hazrollajn.

Sipas Rudit, kjo qasje e udhëheqësve lokalë tregon pse LDK-ja pati rezultat të dobët: “Njerëzit e këtij lloji nuk e kanë ‘luftën’ me partitë e tjera; këta e kanë ‘luftën’ me njerëzit brenda LDK-së.”

Rudi ka zbuluar prapaskenat e kandidimit të tij, duke theksuar se hyri në garë për të mbrojtur identitetin e LDK-së nga një përfshirje e mundshme në koalicione me figura që dikur e kishin luftuar partinë.

Ai tregoi se për këtë kishte pasur një takim “kokë më kokë” me kryetarin Lumir Abdixhiku: “Ekzistonte një tendencë reale që LDK-ja të shtyhej drejt një koalicioni të papranueshëm, me figura politike të larta, të cilat bartin një të kaluar të rëndë… I jam falënderues kryetarit Lumir Abdixhiku për besimin dhe vlerësimin që tregoi ndaj fjalëve dhe kundërshtimit tim.”

Pavarësisht se nuk do të jetë pjesë e Kuvendit, Rudi ka deklaruar se do të mbetet aktiv në jetën politike.

Ai bëri thirrje për një “pastrim të brendshëm” në LDK dhe reflektim pas rezultatit të 28 dhjetorit.

“Besoj se LDK-ja ka kapacitet për reflektim të thellë, për pastrim të brendshëm dhe për rikthim te vlerat që e kanë bërë atë një parti shtetformuese,” tha ai.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Krijojmë webfaqe për biznese
Next article
Bashkimi nis Kupën me fitore

Më Shumë

Fokus

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

Krimet Ekonomike të Policisë së Kosovës të udhëhequra nga një numër i madh i prokurorëve të Prokurorisë Themelore të Prizrenit janë duke realizuar një...
Lajme

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Kryetari i komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka njoftuar se kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. "Komuna e Malishevës ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak...

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë

Liria ndahet me Bislimin dhe Elshanin

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Kuvendi Komunal i Prizrenit thërret mbledhjen e parë të rregullt më 16 janar

Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Liria zyrtarizon Florian Iljazin

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Duda Balje siguron ulëse në Kuvendin e Kosovës

Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne