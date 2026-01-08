-2.7 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi nis Kupën me fitore

By admin

Bashkimi e ka nisur me fitore garën në Kupën e Kosovës, duke triumfuar ndaj Go+ Pejës me rezultat 96-90 në ndeshjen çerekfinale.

Takimi u zhvillua me ritëm të lartë dhe rivalitet të madh, ndërsa fituesi u përcaktua vetëm në minutat e fundit, me diferencë të ngushtë pikësh, raporton PrizrenPress.

Ndeshja u ndërpre për disa minuta pas hedhjes së gjësendeve nga tifozët vendas, por loja u rikthye dhe u përmbyll pa incidente të tjera.

Te Bashkimi më të dalluarit ishin S. Shorter me 27 pikë, I. Cousins me paraqitje të gjithanshme prej 17 pikësh dhe 10 asistimesh, si dhe T. Bickerstaff me 16 pikë dhe 9 kërcime.

Në anën tjetër, për Go+ Pejën u dalluan D. Berisha me 20 pikë, C. Eswards me 15 pikë dhe J. Johnson me 14 pikë.

Me këtë fitore, Bashkimi hedh hapin e parë drejt synimeve për trofeun e Kupës së Kosovës./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Më Shumë

Sport

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

Viti 2026 në basketbollin e Kosovës nis fuqishëm me ndeshjet çerekfinale të Kupës. Përballjet e para sjellin emocione të mëdha dhe duele super interesante, raporton...
Lajme

Pranon mandatin e dytë si drejtoreshë e Arsimit, Veselaj-Gutaj: Do të punoj për një arsim të fortë, modern dhe të drejtë për të gjithë

Luljeta Veselaj-Gutaj ka pranuar sot mandatin e dytë në detyrën e drejtoreshës së Arsimit dhe Shkencës në Komunën e Prizrenit. Në një postim në...

Bizneset në Gjonaj të Hasit akuzojnë KEDS-in për papërgjegjësi: Jemi duke punuar me gjeneratorë

Afrim Tejeci: Prizreni ka nevojë për drejtorë me rezultate, jo me justifikime

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Dardan Berishës i çahet koka nga goditjet e publikut në Prizren

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

Aksion i Prokurorisë së Prizrenit, arrestohen ish-zyrtarë të Byrosë Kosovare të Sigurimeve

Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne