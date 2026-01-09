0.7 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
FokusSiguri

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

By admin

Në aksident ka ndodhur mbrëmë në rrugën Prizren-Prevallë.

“Në rrugën Prizren-Prevallë si pasojë e ngricave ndodhi një aksident mes dy veturave, fatmirësisht pa të lënduar. Njëra veturë ishte me targa të Kosovës tjera me të Shqipërisë”, njofton Klan Kosova.

Pas reshjeve të borës, të gjitha rrugët e qytetit të Prizrenit janë të qarkullueshme, megjithatë vozitësit këshillohen që të drejtojnë me kujdes, pasi ngricat nuk mungojnë nëpër rrugë.

Lajmet e Fundit

