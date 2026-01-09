2.8 C
Vdes një grua në Rahovec

Ka vdekur një grua në Rahovec, ku në raportin e policisë thuhet se të njëjtës i kishte rënë të fikët pasi është dërguar në QKMF.

Policia ka bërë të ditur se trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

“Viktima femër kosovare, të cilës i kishte rënë të fikët pasi është dërguar në QKMF-Rahovec, është konstatuar se është pa shenja jete. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin e policisë.

