Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka emëruar dje Teuta Gashi Kryeziun në pozitën e Zyrtares për Marrëdhënie me Publikun, në kuadër të mandatit të ri katërvjeçar.
Sipas tij, ky emërim pasqyron besimin në profesionalizmin, përkushtimin dhe përvojën e Gashi-Kryeziu, duke synuar forcimin e transparencës institucionale dhe përmirësimin e komunikimit ndërmjet Komunës së Dragashit dhe qytetarëve.
“Ky emërim synon të forcojë transparencën dhe komunikimin efektiv ndërmjet Komunës së Dragashit dhe qytetarëve të saj”, ka theksuar Xheladini, duke i uruar Gashi-Kryeziut shëndet dhe suksese në detyrën e saj të re./PrizrenPress.com/
