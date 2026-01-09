2.8 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
Teuta Gashi Kryeziu emërohet zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në Dragash

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka emëruar dje Teuta Gashi Kryeziun në pozitën e Zyrtares për Marrëdhënie me Publikun, në kuadër të mandatit të ri katërvjeçar.

Sipas tij, ky emërim pasqyron besimin në profesionalizmin, përkushtimin dhe përvojën e Gashi-Kryeziu, duke synuar forcimin e transparencës institucionale dhe përmirësimin e komunikimit ndërmjet Komunës së Dragashit dhe qytetarëve.

“Ky emërim synon të forcojë transparencën dhe komunikimin efektiv ndërmjet Komunës së Dragashit dhe qytetarëve të saj”, ka theksuar Xheladini, duke i uruar Gashi-Kryeziut shëndet dhe suksese në detyrën e saj të re./PrizrenPress.com/

Vdes një grua në Rahovec
Sindikata e Policisë: Familjet e policëve të rënë nuk janë paguar gjatë muajit dhjetor

