Shorter shkëlqen në debutimin e tij te Bashkimi

Shannon Shorter debutoi mbrëmë me ekipin e Bashkimit dhe la një shenjë të fortë në parket. Në paraqitjen e tij të parë, Shorter arriti të shënojë 27 pikë, të kapte 4 kërcime dhe të japë 4 asistime, raporton PrizrenPress.

Ndeshja u zhvillua ndaj Pejës në kuadër të Kupës së Kosovës, ku Shorter tregoi klas dhe ndikoi drejtpërdrejt në performancën e ekipit.

“Shkëlqimi i Shorter në debutim tregon përgatitjen dhe potencialin e tij të madh për këtë sezon”, thekson Bashkimi./PrizrenPress.com/

