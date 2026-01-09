4.1 C
Prizren
E premte, 9 Janar, 2026
Restaurohet shtëpia e familjes Bërlajolli në Qendrën Historike të Prizrenit

By admin

Një tjetër aset i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore është rikthyer në shkëlqimin e tij në Qendrën Historike të Prizrenit. Shtëpia e familjes Bërlajolli, që daton nga shekulli XIX, përfaqëson arkitekturën tradicionale të qytetit dhe pasqyron pjesë të rëndësishme të historisë lokale.

Ministri në detyrë i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, thekson rëndësinë e këtij investimi: “Ruajtja e dëshmive materiale të së kaluarës, fuqizimi i identitetit dhe karakterit kulturor dhe kontributi në ekonominë lokale janë arsyet kryesore të investimeve tona në trashëgiminë kulturore”./PrizrenPress.com/

