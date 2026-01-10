4.3 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

By admin

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava në Kosovë parashikohet të jetë kryesisht vranët, shoqëruar me reshje shiu dhe bore.

IHK për të shtunën njofton se fillimisht do të ketë shi, ndërkaq me rënien e temperaturave, do të shndërrohen në reshje bore, veçanërisht në zonat më të larta.

Ndërkaq, të dielën të dy vlerat ekstreme të temperaturave mbeten në vlera negative.

IHK bën apel për kujdes gjatë qarkullimit nëpër rrugë, pasi ngricat janë evidente gjatë gjithë kohës.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -6 dhe -1°C ndërsa temperaturat maksimale të ditës ndërmjet: 0 deri 5°C

Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja dhe veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 12 m/s.

Si pasojë e reshjeve, u bëhet apel komunave dhe agjencive përgjegjëse që të jenë vigjilente, veçanërisht në zonat me infrastrukturë të dobët dhe në vendbanimet përreth rrjedhave lumore, pasi lokalisht mund të paraqiten vështirësi në qarkullimin normal të ujërave dhe në komunikacion

Java e ardhshme pritet të jetë më e ftohtë, me rënie të mëtejshme të temperaturave dhe paraqitje të acarit.

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

