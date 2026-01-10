3.8 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës

By admin

Si pasojë e reshjeve të dendura që kanë rënë gjatë ditëve të fundit në vend, edhe zona e Suharekës është prekur nga përmbytjet.

Një pjesë e fshatit Samadrexhë e këtij qyteti është vërshuar nga uji, pasi që Lumi Toplluha ka dalë nga shtrati.

Pamjet tregojnë edhe gjendjen e rënduar.

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar
Rrëshqitje të dheut në disa zona të Prizrenit, autoritetet reagojnë në terren

