3.8 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
Fokus

Rrëshqitje të dheut në disa zona të Prizrenit, autoritetet reagojnë në terren

By admin

Reshjet e shiut gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar rrëshqitje të dheut në disa zona të Komunës së Prizrenit, duke rrezikuar rrugë dhe prona private.

Sipas kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj, veprimet e menjëhershme nga autoritetet kanë qenë të domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve.

“Reshjet e fuqishme të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje të dheut në disa zona të Komunës sonë. Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Emergjencave e Sigurisë, në bashkëpunim me operatorët e kontraktuar, kanë qenë në vazhdimësi në terren, duke ndërmarrë veprime të menjëhershme për normalizimin e qarkullimit dhe parandalimin e rreziqeve të mundshme për qytetarët”, tha kryetari, raporton PrizrenPress.

Rrëshqitje të dheut janë regjistruar në fshatrat Gjonaj, Tupec, Randobravë, Lubinjë të Epërme e të Poshtme, Lokvicë, Piranë, Zojz dhe Sërbicë, ku ekipet punojnë pandërprerë për të hapur qarkullimin.

Totaj shtoi se autoritetet lokale po monitorojnë nga afër gjendjen dhe u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin lëvizjen në zonat e rrezikuara./PrizrenPress.com/

Lumi Toplluha del nga shtrati, vërshohet Samadrexha e Suharekës
Mbajtja në ndalim e 35 të dyshuarve në rastin BKS, gjykata u reagon avokatëve”: U bë në përputhje me ligjin

